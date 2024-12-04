شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري سوري: لا صحة لدخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه والوضع آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر عسكري سوري، إنه لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين وبعض القنوات الإعلامية التي تتحدث عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه وأن الوضع في كامل مدينة حماة طبيعي وآمن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف المصدر العسكري السوري: "قواتنا المسلحة تتمركز في مواقع انتشارها القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات وفي جهوزية تامة لصد ومواجهة أي هجوم محتمل".



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