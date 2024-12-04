شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جيش الاحتلال: فشلنا فى إعادة 6 محتجزين أحياء من خان يونس قبل قصفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المسافة بين قواتنا وبين المحتجزين الـ6 كانت 120 مترا فقط، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلى تكن نعلم بوجود المحتجزين بالمنطقة التى جرى قصفها فى خان يونس، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

أضاف متحدث جيش الاحتلال: "استخلصنا العبر من الحادث وفشلنا في إعادة المحتجزين الـ 6 أحياء".

في السياق، قال وزير خارجية إسرائيل، إن تل أبيب جادة فى التوصل لصفقة تبادل ومن المحتمل وجود فرصة الآن.

وأعلن فى وقت سابق جيش الاحتلال الإسرائيلى رسميا انتشال جثة محتجز إضافى من قطاع غزة.