شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر المهنة وواجبات العمل فى ندوة لنقابة السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

نظمت اليوم النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق ، ندوة تحت عنوان (مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل ) بالمنطقة الجنوبية باسوان، وحضر الندوة لفيف من قيادات الهيئة والسادة رئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق .

وتم التأكيد خلال الندوة على ضرورة تطوير العنصر البشرى لما لما تشهده الهيئة من تطوير فى كافة المجالات من نظم الإشارات والوحدات المتحركة وتطوير المحطات والبنية الأساسية مع الالتزام بإجراءات وقواعد السلامة ، بالإضافة إلى الدقة فى العمل مع الالتزام باللوائح والقوانين .

كما تم التنويه عن واجبات العمل والحماية من المخاطر أثناء تأدية العمل، مما يساهم فى أعمال التطوير التى تقوم بها الهيئة فى الوقت الحالى

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد اهم محاور التطوير بالهيئة ، وذلك من حيث إعادة تأهيله وتدريبه وانتقاء العناصر الجديدة وفقاً لأعلى معايير الاختيار، وتكون الترقية على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم وتشجيع المتميزين منهم ، لبذل المزيد من الجهد ، لرفع مستوى الانتاجية بالهيئة .

وذلك بهدف التواصل المباشر بين القيادات بالهيئة والعاملين، وأن يكون التعامل معهم بروح يسودها المحبة والحرص على صالح العمل والعامل، حيث يتم ذلك بمهنية دون محاباة أو تمييز من أجل التواصل مع القاعدة العريضة من العاملين بالهيئة فى أماكنهم.