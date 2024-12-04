شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للطفولة والأمومة تزور جمعية لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، زيارة للأطفال أبناء جمعية لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة (الإعاقة الذهنية والحركية)، للاحتفال معهم باليوم العالمى لذوى الإعاقة، وقدمت لهم عدد من الهدايا العينية، وأدوات للرسم والتلوين وذلك بالتعاون مع روتارى المنصورية.

وقالت "السنباطى" إننا نحتفى بأبنائنا كل يوم وأن اليوم العالمى لذوى الإعاقة هو يوم لتسليط الضوء على كافة القضايا الخاصة بهم والتى توليها الدولة المصرية أولوية لتحقيق مستقبل أفضل لهم، وتحرص على اتاحة كافة الخدمات الصحية والتعليمية لكافة الأطفال دون تمييز.

وتفقدت "السنباطى" الخدمات التى تقدمها الجمعية للأطفال من برامج ووسائل تعليمية ورعاية نفسية وطبية ورياضية واجتماعية وتأهيلية، والأقسام المختلفة كالقسم الطبى والتوحيد والعلاج الطبيعى، وقسم تنمية القدرات العامة والحالات شديدة الإعاقة، والإعداد والتأهيل المهنى والتى تتضمن التدريب على بعض الحرف، كما زارت القسم الداخلى لرعاية الأبناء ذوى الإعاقة الذين فقدوا ذويهم، مشيدة بالجهود التى تبذلها الجمعية من أجل إعادة تأهيل وإدماج ذوى الإعاقة ليكونوا أفراد منتجين ولرسالتهم النبيلة التى يؤدونها على أكمل وجه، كما وجهت الشكر والتقدير إلى نادى روتارى المنصورية لجهوده وتعاونه مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

واستقبل الدكتورة سحر السنباطى السيدة شاهيناز هاشم رئيسة مجلس إدارة الجمعية والمهندس محمد عادل حافظ محافظ سابق المنطقة الروتارية 2451، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتور كرم ملاك، والدكتور نور أسامة، والسيدة مى زين الدين و الدكتور سامح عوض، ومشاركة الدكتورة منى أبو الفتوح رئيس روتارى المنصورية.