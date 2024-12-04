شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تعمل العرب، وبخاصة قطر، والدول الصديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، للعمل على سرعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "عبد العاطي"، فى حواره مع الإعلامى أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لن نتوقف عن جهودنا من أجل حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، والأمر كله يتوقف على الطرف الآخر".

وتابع: "نأمل فى تحكيم العقل والاقتناع بأن غطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا المنطقة، وإنما فقط إعادة الحقوق الشرعية لـأهلها والشعب الفلسطينى من خلال إقامة دولته على كامل ترابه الوطنى، هذا هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة".