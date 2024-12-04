شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ القاهرة الإخبارية: لا ندخر جهدا لدعم السودان فى هذا الظرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصرى، إنه حُمل من الرئيس عبد الفتاح السيسى برسالة ود وتضامن وتقدير كامل إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موضحًا: "حُملت برسالة دعم وتضامن مع الدولة السودانية ومؤسساتها، والتأكيد على أن مصر لا يمكن أن تدخر أى جهد للعمل على دعم السودان فى هذا الظرف العصيب الذى يمر به".

وأضاف "عبد العاطي"، فى حواره مع الإعلامى أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبالتالى، كل الدعم من جانب مصر لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز محنته الحالية، والرسالة واضحة، هى رسالة دعم وتضامن، لأن كل ما يضر السودان يضر مصر".

وتابع وزير الخارجية المصري: "الأمن القومى المصرى والأمن القومى السودانى مترابطان ببعضهما البعض، ومن ثم، فإن هذه الزيارة هامة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنا تشرفت بلقاء فخامة الرئيس البرهان والوزير على يوسف وزير الخارجية السودانى ووزير المالية جبريل إبراهيم، والتقيت بالفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة السودانى، والتقيت بأبناء الجالية المصرية المقيمين فى السودان الشقيق والتقيت بنخبة من رجال الأعمال السودانيين الذين لديهم استثمارات فى مصر وتجارة مع مصر".