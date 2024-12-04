شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية، فضلاً عن ارتدائه الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى، وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.