شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصدر قرارًا بتشكيل لجانه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارات التشكيل الكامل للجانه المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

وجاء تشكيل لجنة دراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير، برئاسة د. سامى محمد ربيع الشريف، أستاذ الإعلام، وتضم فى عضويتها كلًا من د. حمدى حسن أبو العينين، أستاذ الإعلام «عضو من ذوى الخبرة الإعلامية»، والكاتب الصحفى محمد أمين أبو الفتوح، «عضو من ذوى الخبرة الصحفية»، ود. هويدا سيد على مصطفى، أستاذ الإعلام، «عضو من ذوى الخبرة الإعلامية»، ود. لمياء محمود سيد خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، «عضو من ذوى الخبرة الإعلامية»، والمستشارة ريم هانى محمد هندى، عضو الأمانة الفنية بالمجلس «عضو من ذوى الخبرة القانونية».



وتختص اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها أن تجرى ما تراه لازمًا للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريرًا مسببًا بنتائج هذه الدراسة وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.