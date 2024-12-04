شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: كل ما يشغل مصر وقف الحرب وعودة السودان لأمنه واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، إن زيارته للسودان كانت مهمة للغاية، إذ التقى كل القيادات السودانية، مواصلا: "اللقاءات كلها شهدت حفاوة وودا يعكسان عمق العلاقة والوشائج التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين".

وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ كل ما يشغل مصر هو وقف الحرب المأساوية في السودان والتوصل الفوري لوقف إطلاق النار، وأن يعود للسودان أمنه واستقراره.

وتابع وزير الخارجية المصري: "أمن السودان من أمن مصر، ودورنا هو تقديم كل التسهيلات الممكنة والدعم الممكن لتمكين أشقائنا السودانيين من أن يتوافقوا على الحل السياسي في إطار الدولة المدنية والدولة ذات المؤسسات القوية وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية".