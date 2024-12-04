شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ حيث عرضوا على النائب العام نسبة إنجاز القضايا خلال العام الجاري، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات.



وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.



