شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تنفى ما تردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

متحدث التعليم: درجات أعمال السنة تنظم العملية التعليمية وتحقق التزام الحضور

وزير الأوقاف: معركة الوعى الحقيقية فى السوشيال ميديا

وزير الأوقاف يستعرض تفاصيل مجلة " وقاية لبناء الإنسان"

وزارة التعليم تنفى ما تردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالترم الثاني

الزراعة: انخفاض فى أسعار الدواجن واستثمارات القطاع 100 مليار جنيه

وزيرة التضامن تشهد غدا الاحتفال باليوم العالمى للتطوع

وزارة الزراعة تعلن 566 ألف فدان خالية من العفن البنى فى البطاطس

وزارة الصحة: مبادرة الكشف عن الإعاقات السمعية ضمن التغطية الطبية الشاملة

وزارة الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة القادمة

«الصحة» تنظم ورشة عمل بعنوان تحديث استراتيجية مصر 2030 للقضاء على السعار

وزارة التعليم: متابعة تسجيل بيانات المرشحين للعمل بلجان الثانوية بالمديريات

"الزراعة" تبحث مع محافظة المنيا رفع كفاءة وإعادة تشغيل مشروع دواجن شوشه