شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية بدار القضاء والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالى المستشار النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، يوسف ذيابات والموفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم للنيابة العامة المصرية.

ورحب رئيس محكمة النقض بالضيوف الكرام، مشيراً إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام وسبل التعاون وتبادل الخبرات، مثمناً حضور الوفد القضائى للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز التعاون القضائى بين المؤسستين العريقتين.

وقد حضر اللقاء القاضي عاصــم الغايش، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضى صلاح مجاهد مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضى طارق عبد الباقى رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والقضاة رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ورئيس المكتب الفني المساعد للمحكمة ومدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام والقضاة أعضاء إدارتى العلاقات الدولية بمحكمة النقض والتعاون الدولى بمكتب النائب العام.

صرح بذلك مستشار الإعلام والتواصل السياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى

جانب من الزيارة



زيارة النائب العام الأردني لمحكمة النقض