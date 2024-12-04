شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي رئيس نيو هوب الصينية لاستعراض فرص الاستثمار بالأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ليو تشانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيو هوب New Hope" الصينية والوفد المُرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بليو تشانج والوفد المرافق لها، مؤكدًا عُمق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ديسمبر 2010، والتي يحتفل البلدان بذكراها العاشرة ومن ثَمّ يُمكن اعتبار هذا العام 2024 بمثابة "عام الشراكة المصرية الصينية".

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمجال عمل الشركة التي تُعد واحدة من ضمن أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال الزراعة الحديثة، والأعلاف الحيوانية وأعلاف الدواجن والأسماك.

وأوضح أن الشركة لها فروع في أكثر من دولة حول العالم، كما أنها بدأت نشاطها في مصر عام 2011، ولديها 5 مصانع في كلٍ من بنى سويف والسادات وجمصة وحوش عيسى ووادى النطرون.

وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يستهدف مناقشة إمكانية مضاعفة استثمارات مجموعة "نيو هوب" الصينية في مجال المنتجات الزراعية والأعلاف الحيوانية والداجنة، لاسيما أن قطاعي الزراعة والأمن الغذائي يُمثلان أولوية قُصوى بالنسبة للدولة المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي توجه من المجموعة الصينية لزيادة استثماراتها في مصر سيلقى منّا كل الدعم وستُمنح الحوافز المُقررة في هذا الشأن.

بدورها، وجهّت ليو تشانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيو هوب New Hope" الصينية، الشكر لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والاستثمار والتجارة الخارجية على هذا الاجتماع الذي يأتي لاستعراض فُرص الاستثمار المُمكنة أمام الشركة بالسوق المصرية في مجال الزراعة الحديثة والأمن الغذائي.

وتقدّمت " تشانج" بالشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر لأعمال الشركة منذ بدء نشاطها في السوق المصرية في عام 2011.

وقالت رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيو هوب": أصبح لدينا الآن 5 مصانع في السوق المصرية، ونتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المُقبلة.

وخلال الاجتماع، أبدت "تشانج" إعجابها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتجربة التنموية التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية.

واستعرضت رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيو هوب" الصينية إمكانات الشركة على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرة إلى أن الشركة تمتلك 600 مصنع لإنتاج الأعلاف والمنتجات المُلحقة، كما أن الشركة تحتل المرتبة الأولى في الصين في مجال تربية الدواجن وإنتاج الألبان.

وأكدت أن الشركة استطاعت خلال فترة وجودها في السوق المصرية الوصول إلى مكانة مُهمة، ولديها رغبة حقيقية في نقل خبراتها في مجال سلاسل توريد المنتجات الغذائية، لاسيما أن الشركة لها تجربة مُهمة في مجال تحقيق الأمن الغذائي في الصين تطورت على مدار أكثر من 40 عامًا وتسعى إلى نقل هذه التجربة إلى مصر.

فيما استعرضت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، فرص الاستثمار المتاحة أمام المجموعة الصينية في عدد من المحافظات المصرية، حيث يوجد عدد كبير من المصانع الجاهزة للاستثمار فيها من قبل المجموعة.

وأوضحت أنها ستصطحب رئيس مجلس إدارة المجموعة الصينية في زيارة إلى مواقع هذه المصانع، مشيرة إلى أنها أبدت رغبة في الاستثمار في أحد المصانع في محافظة دمياط لاستخدامه في نشاط تعبئة وتغليف الأسماك.