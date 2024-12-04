شكرا لقرائتكم خبر عن خطة طروحات جديدة.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الإقبال على مبادرة "سكن لكل المصريين" يعكس ثقة المواطن المصري فى جهد الدولة، لافتا إلى أن الصعيد يشهد طفرة كبيرة فى مختلف المحافظات، موضحا أن هناك حجم طلب سياحي كبير فى الفيوم.



سكن لكل المصريين

وأوضح أن التركيز الأكبر فيما يتعلق بالمثلث الذهبي بالمنطقة المحيطة بميناء سفاجا، وهناك رؤية أن يكون ميناء سفاجا ميناء لتصدير الأمونيا الخضراء، مشيرًا إلى أن الحكومة فى انتظار مخرجات الحوار الوطني لبدء دراسة آليات تنفيذ تطبيق التحويل الدعم النقدي والبدء تجريبيا، لافتا إلي أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية.

وأشار إلي أن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول ، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي).

وأوضح أن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، مضيفا أن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة ومصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.