شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

لقي عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص..

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة – سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى عدد من القضايا) بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط.

تم إستهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعهما ، وضٌبط بحوزتهما (6 قطع أسلحة نارية "رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية ، 2 بندقية خرطوش، طبنجة" - 150 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام ونصف لمخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2 مليون جنيه).