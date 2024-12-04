شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان يستعرض تطور المنظومات التعليمية بالمؤتمر الـ19 لوزراء التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان ورئيس لجنة قطاع معاهد علوم الحاسب بالمشاركة مع الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الوثيقة الرئيسية للمؤتمر والتى كانت تهدف إلى دراسة تطور المنظومات التعليمية والبحثية فى ضوء الأهداف الأممية للتعليم العالى، والتقنيات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعى لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.

كما اشتملت الاهداف على تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والتوسع فى التعاون العربى الاكاديمى من حيث مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وايضًا تفعيل المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات العربية والمؤسسات الصناعية، وفى سبيل تحقيق هذه الاهداف.

تضمنت الوثيقة 6 محاور أساسية على النحو التالى:

المحور الاول: دراسة تطور المنظومات التعليمية والبحثية العربية فى ضوء الاهداف الأممية للتعليم العالى ويحتوى على نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات.

المحور الثانى: تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير نظم التعليم بالدول العربية ويحتوى على خلفية عن الذكاء الاصطناعى وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الذكاء الاصطناعى وانشاء شبكات ومنصات لتبادل المعرفة والتجارب فى مجال الذكاء الاصطناعى بين الدول العربية ودراسة حالةعن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى التعليم العالى.

المحور الثالث: التعليم المرن ومساراته ويشمل التعلم المرن والتعلم الهجين وتاثير جائحة كورونا ودراسة تاثير التعلم المرن على الجامعات العربية وتوقعات النمو فى التعليم المرن.

المحور الرابع: الجودة فى التعليم العالى ويشرح المعايير الاكاديمية وتعزيز ثقافة التقييم والتحسين المستمر وتعزيز التفاعل مع سوق العمل ونشر ثقافة التميز الاكاديمى وتعزيز الشفافية والافصاح وتعزيز التعاون العربى من حيث تبادل اعضاء هيئة التدريس والطلبة بين الجامعات العربية.

المحور الخامس: الاستدامة ويشرح التعليم الجيد والصتاعة والابتكار والهياكل الاساسية.

المحور السادس: البحث العلمى ويستعرض تعزيز التعاون العربى فى مجال البحث العلمى وتعزيز بيئة البحث العلمى وتعزيز جودة البحث العلمى وتعزيز دور المرأة فى البحث العلمى وتعزيز ربط البحوث بالصناعة والمجتمع.

وتم عرض الوثيقة برؤى مختلفة خلال يومى المؤتمر وفى ختام العرض تم التاكيد على تفعيل التوصيات التالية:-

1- تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لدعم جودة التعليم الجامعى.

2- التوسع فى الاعتماد على التعليم المرن ضرورة قصوى

3- تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتفعيل المشروعات البحثية بين الجامعات العربية.