شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستعرض تفاصيل مجلة " وقاية لبناء الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف تفاصيل مجلة " وقاية لبناء الإنسان" التى تصدرها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وتنوع الموضوعات فى الإصدارات المختلفة.

ومن جانبه، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إطلاق مجلة " وقاية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأوضح أن جزء من التصدي للشائعات يمكن أن يكون بتنمية وعي الإنسان، موضحا أن منصة وقاية لبناء الإنسان تهدف لرفع القيم والوعى.