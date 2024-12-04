شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إعلان خطة طروحات جديدة الأسبوع المقبل بينها 4 شركات قوات مسلحة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة، كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.



وأوضح أن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة ومصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.



وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مؤتمر دعم الاستجابة الانسانية لغزة ، موضحا أن أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات و370 ألف طن خرجوا من مصر لدعم أشقائنا فى فلسطين.