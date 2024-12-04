شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ننتظر مخرجات الحوار الوطنى لدراسة تنفيذ التحويل للدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة فى انتظار مخرجات الحوار الوطني لبدء دراسة آليات تنفيذ تطبيق التحويل الدعم النقدي والبدء تجريبيا، لافتا إلى أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية.



وأشار إلي أن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي).

وأوضح أن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة، كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وقال إن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة ومصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.