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مدبولى: الإعلان عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول الأيام المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 03:40 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي).

وأوضح رئيس الوزراء، أن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة، كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وقال أن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة، مشددا على أن مصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات و370 ألف طن سلع غذائية خرجوا من مصر لدعم أشقائنا فى فلسطين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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