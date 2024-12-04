شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة 548 هيئة تأهيلية لتقديم الرعاية وخدمات التخاطب لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ العديد من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات المختلفة، لاسيما ذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم توفير خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة "المرج، عين شمس، الطالبية"، كما أنه جار العمل على تطوير مجمع مصر القديمة، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.

كما تعمل وزارة التضامن على رؤية متكاملة لمواجهة التحديات عبر دمج مكون الإعاقة في جميع البرامج التنموية، لضمان شمولية السياسات واستدامتها، تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، وأصبحت الجمعيات الأهلية شريكًا تنمويًا أساسيًا في تطبيق برامج الوزارة، وتسليط الضوء على التجربة المصرية الرائدة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.