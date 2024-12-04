شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينة فحص قضبان القطارات تزيد معدلات الأمان بالسكة الحديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية، لزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، حيث تعاقدت الوزارة مع شركة MERMEC الإيطالية، لتوريد ماكينة فحص السكة الحديد، لرفع مستوى الأمان على مسار القطارات.

وتعمل هذه الماكينة علي فحص قياسات السكة بالليزر ( الاتساع والالتواء والمناسيب الطولية و التخطيط الافقى وارتفاع الظهر عن البطن ) وفحص القضبان بالالتراسونيك وذلك لتحديد عيوب السكة والقضبان، وتساهم هذه الماكينة في تدعيم السكة الحديد بماكينات ذات تكنولوجيا حديثة لزيادة معدلات السلامة والامان، ويشمل عقد توريد الماكينة مدة صيانة ل 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة الضمان.

كما تتعاون وزارة النقل مع شركة MERMEC الإيطالية، لتنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط الفردان/ بئر العبد - بالوظة /ميناء شرق بورسعيد والذي سبق وتم توقيع اتفاقية الشروط والاحكام الخاصة بتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة MERMEC الإيطالية، حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الأجنبي والمكون المصري، خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان .

ويذكر أنه تم افتتاح وتشغيل خط الفردان /بئر العبد أمام جمهور الركاب، كما يتم نقل البضاع حاليا من شتى أنحاء الجمهورية إلى ميناء شرق بورسعيد عبر خط سكة حديد الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد، والذي يدخل ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا ذلك الممر التنموي الجديد الذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة، وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، وذلك في إطار المخطط الشامل للدولة المصرية لتنمية سيناء.