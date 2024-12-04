شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المحمول: لا علاقة بين تطبيق إنستاباى وشريحة "eSIM" والان مع تفاصيل الخبر

نفت مصادر بشركات المحمول، وجود أي علاقة مباشرة بين تطبيق "إنستاباي" وشريحة "إي سيم eSIM" الافتراضية، موضحة أن "إنستاباي" هو تطبيق دفع إلكتروني يعتمد بشكل كامل على الاتصال بالإنترنت لإتمام المعاملات المالية، وبالتالي يمكن للمستخدمين استخدام التطبيق عبر الإنترنت سواء من خلال شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى شريحة "إي سيم".

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن "eSIM" هي مجرد وسيلة لتوفير الاتصال بشبكة الهاتف المحمول والوصول إلى الإنترنت، وليست ضرورية لتشغيل تطبيقات الدفع مثل "إنستاباي".

و"إنستا باي" هو تطبيق دفع إلكتروني يتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات والمعاملات المالية عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم الذكية، يعتمد على الاتصال بالإنترنت لإتمام المعاملات، ويمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى شريحة معينة.

ما هي شريحة الـ eSIM

و"إي سيم" (eSIM) هي شريحة مدمجة افتراضية تتيح للمستخدمين الاتصال بشبكة الهاتف المحمول بدون الحاجة إلى شريحة فعلية، توفر "إي سيم" مزيدًا من المرونة في الاتصال بالإنترنت وتتيح للمستخدمين التبديل بين شركات الاتصالات بسهولة، ولكن استخدامها لا يؤثر على تشغيل تطبيقات الدفع مثل "إنستا باى"، التي تعتمد على اتصال الإنترنت فقط.

وأعلنت شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، فودافون واورنج واي اند وشبكة وي، جاهزيتها لتقديم الخدمة، وتنتظر موافقات جهاز تنظيم الاتصالات لبدء بيع الشريحة الافتراضية.