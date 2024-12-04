شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة إجراءات الموانئ المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اللواء طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء أسامة نجم، بقطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة.

بدأت أعمال اللجنة بحضور ممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة بتقديم عرض توضيحي تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه كما تناول العرض بنود التفتيش الحالي.

وأجرى أعضاء اللجنة، جولات ميدانية لمراجعة سلامة الإجراءات المتخذة داخل الميناء لضمان أمن وسلامة الإجراءات ومراجعة خطط الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع المواقف المختلفة ومدى تفهم العاملين بها، وكذا سلامة إجراءات المحافظة على البيئة ومراجعة خطة التخلص من المخلفات ومكافحة التلوث بالزيت ومدى تطبيقها عملياً بالميناء والمرور على مركز العمليات وإدارة الأزمات للتأكد من كفاءة الإجراءات به والمرور على جميع الساحات والمخازن والشركات والأرصفة للتأكد من سلامة المعدات وصلاحيتها.

كما تناول المرور التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار كما تم مراجعة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشحنات والبضائع للتأكد من سلامتها، وقد اشتملت المراجعة افتراض عدد من المواقف الطارئة الفجائية لقياس مدى كفاءة التعامل معها من جميع الجهات المختصة حيث تم اجراء مناورة تدريبية متعددة السيناريوهات تضمنت إجراءات التعامل مع افتراض حدوث حريق داخلي داخل قاطرة بحرية وبيان كيفية التعامل معه، إلى جانب عدد من السيناريوهات المفاجئة وقد تم تنفيذ هذه المناورة بواسطة عدد من قطع وحدات الخدمات البحرية الخاصة بالهيئة، الى جانب مناورة بافتراض اندلاع حريق بتانك الميثانول التابع لأحدى الشركات وتم متابعة إجراءات التعامل معها من قبل العاملين بالشركة لحين وصول قوات الحماية المدنية.

من جانبه أكد اللواء طارق عدلي، أن ميناء دمياط مستمر في اتخاذ كافة الخطوات لتحسين وتطوير منظومة العمل وزيادة كفاءتها فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل .



الوفد بميناء دمياط