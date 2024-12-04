شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. الطماطم بـ8.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
الطماطم 8.5 جنيه.
البصل 15جنيها.
- البطاطس بـ 14 جنيها .
- الجزر بـ 25 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 20جنيها
- الباذنجان الأبيض بـ14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
-الباذنجان العروس 14 جنيها .
- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 27 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- البسلة 35 جنيها
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
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