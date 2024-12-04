شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: متابعة تسجيل بيانات المرشحين للعمل بلجان الثانوية بالمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه من منطلق حرص الوزارة بصفة عامة والادارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي 2024،2025، حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصاً على راحة المرشحين، فقد وافق الوزير محمد عبد اللطيف على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، من يوم الأثنين 25 نوفمبر 2024، وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى.

وأوضحت الوزارة أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات آسوة بالعام الماضي - من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير اسم مستخدم ـ وكلمة مرور" لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وإعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق علية شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، مشددة على أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط، وذلك أسوة بالعام الماضي

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.