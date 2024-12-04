شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل استمارة الإعدادية.. لطلاب ثالثة إعدادى كتابة الاستمارة مهم لأداء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب فى الصف الثالث الإعدادى عن تسجيل استمارة الإعدادية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تسجيل استمارة الإعدادية متاح إلكترونيا من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والرابط التالى " https://moe-register.emis.gov.eg/

وشددت وزارة التربةي والتعليم، على أن تسجيل استمارة الإعدادية مهم وضرورى لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تنطلق فى يناير المقبل، موضحة أن تسجيل الاستمارة من المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجارى، حيث تتمكن المديريات والإدارات التعليمية من مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق الامتحانات.

وحددت المديريات التعليمية والإدارات الأوراق المطلوبة لاستمارات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025/2024، كالتالى:-

- 5 صور شخصية للطالب 4×6 بخلفية بيضاء اللون ومكتوب الاسم بالكمبيوتر.

- إيصال دفع رسوم امتحان الشهادة الاعدادية، الدفع في البريد.

- شهادة ميلاد أصل وصورة من شهادة الميلاد.

- الاستمارة الالكترونية تحفظ علي الموقع بالصورة الشخصية وتطبع ملونه وطابع دعم المشروعات التعليمية ب 10 جنيه وحافظة شفافه و صورة ايصال المصروفات المدرسية.

- صورة ايصال مصروفات البريد، وصورة بطاقه ولي الأمر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقوم المدارس بالتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب والتأكيد علي أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة.