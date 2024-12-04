شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد تأسيس الكلية الإكليريكية بدير المحرق والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء (المحرق) بجبل قسقام، بعيد تأسيسها تحت شعار "ⲇⲓ`ⲁⲑⲏⲕⲏ" أى العهد، بحضور نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير عدد من الآباء الكهنة من خريجي الكلية.

بدأ الاحتفال باستقبال رفات القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس بالألحان، ثم صلاة عشية تلاها تطييب الرفات الذي تسلمها الدير مؤخرًا من نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة.

وبعدها قدم القس مارتيروس جمال والقس صموئيل حسني، ملخصًا لرسالتي الدكتوراه اللتين تمت إجازتهما خلال الفترة الماضية ثم ألقى نيافة الأنبا بيجول، والراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية، والقمص مكاريوس ساويرس كلمات مناسبة، واختتم الاحتفال صباح اليوم التالي بصلاة القداس الإلهي.