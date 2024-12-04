شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يوجه بتدوير وصيانة المقاعد التالفة خلال جولة بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، جولة ميدانية شملت عددًا من مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال زيارته لمدرسة ذات النطاقين (ف1)، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الخطة الموضوعة لدعم الطلاب ضعاف القراءة والكتابة، مع التأكيد على أهمية التقييم المستمر لقياس تطور مستواهم التعليمي.

ووجه بتحديث قوائم الطلاب الضعاف بشكل دوري ومتابعتهم لضمان تحقيق أهداف الخطة العلاجية.

وقال إن "رعاية الطلاب الضعاف ليست مجرد واجب وظيفي، بل رسالة وطنية ومسؤولية تعليمية نتحملها جميعًا".

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة الشروق الإعدادية بنات، موجهًا بتدوير وصيانة المقاعد التالفة لضمان الاستفادة منها بأفضل شكل ممكن.

ووجه بإرسال المقاعد الفائضة إلى المخازن لتوزيعها على المدارس التي تحتاج إليها، مؤكدًا: "الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة تعكس التزامنا برفع كفاءة العملية التعليمية".

وأعطى سعيد عطية، مهلة لمدير المدرسة أسبوعًا لعمل الصيانات، مشددًا على أهمية التنظيم داخل المدرسة لضمان بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطالبات.

وتابع، خلال زيارته لمدرسة طه حسين الابتدائية، تنفيذ خطة دعم الطلاب الضعاف ومدى تفعيل السجلات الخاصة بذلك، مؤكدًا على أهمية وضع خطط علاجية مدروسة وفعّالة.

وتفقد انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن "الانضباط في الحضور هو حجر الأساس لبناء جيل واعٍ وقادر على الإبداع".

ووجه بضرورة الالتزام بنظافة الفصول ودورات المياه للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

اطمأن وكيل أول الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة أحمد شوقي الابتدائية، موجهًا بالاهتمام بخطط الضعاف وتفعيل السجلات المرتبطة بها.

ووجه بضرورة تعزيز دور المعلمين في تحفيز الطلاب على تحقيق التفوق الدراسي، مشددًا على أن "المعلم هو قلب العملية التعليمية، وأداؤه يعكس جودة التعليم الذي نقدمه لأبنائنا".

وأشاد بمستوى النظافة داخل المدرسة، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وداعمة، ووجه بتكريم عاطف إبراهيم مدير عام الإدارة على جهوده المبذولة داخل الإدارة.

وأكد سعيد عطية، أن هذه الجولات الميدانية تأتي لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتطوير التعليم، مشددًا على أن "تحقيق تعليم متميز يتطلب العمل الجاد والانضباط الكامل من جميع الأطراف، وأن رعاية الطلاب، وإدارة الموارد بكفاءة، والحفاظ على بيئة تعليمية منظمة ونظيفة هي أسس بناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن".