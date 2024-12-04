شكرا لقرائتكم خبر عن خلال حفل جوائز "مسافر الأعمال في أمريكا الشمالية 2024".. الخطوط السعودية تحصد جائزة عالمية كأفضل طاقم مقصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الخطوط السعودية على جائزة "أفضل طاقم مقصورة" خلال حفل توزيع جوائز مسافر الأعمال في أمريكا الشمالية لعام 2024 المقام في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسلم الجائزة التي تقدم للمرة الأولى لشركات الطيران، رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية روسن ديميتروف.

وأكد ديميتروف أن نيل "السعودية" هذه الجائزة يعكس التزامها وحرصها على تطوير تجربة السفر لضيوفها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوز توقعاتهم، مشيراً إلى أن الخدمة الجوية تعتبر من أهم مراحل السفر لضيوفها وتعتبر إحدى أبرز معايير جودة الخدمة وتعكس بشكل كبير مقياس رضا الضيوف، منوهاً أن الاستحقاق الدولي ومن جهةٍ منصفة يؤكد كفاءة أداء منسوبي "السعودية" وخاصة طاقم الملاحين والذين يؤدون دوراً مهماً في منظومة العمليات التشغيلية والتي تتجاوز 500 رحلة يومياً.

وأضاف بأن الخدمة الجوية تشهد تطوراً كبيراً تعكس من خلالها الثقافة السعودية جوهراً ومظهراً بدءاً من الترحاب وتقديم المساعدة وصولاً إلى تقديم قائمة الطعام المتضمنة وجبات من السفرة السعودية علاوةً على الضيافة بالقهوة السعودية والتمر الفاخر المنتقى من أرض الوطن.

وتهتم جوائز مسافر الأعمال في أمريكا الشمالية 2024 بالتميز والابتكار في القطاع بحسب الرؤى التحريرية للمجلة ومعايير القطاع إلى جانب آراء القراء.

وتلتزم "السعودية" في إطار استراتيجيتها وعصرها الجديد بالابتكار المستمر وتطوير المبادرات النوعية التي تركز على تجويد الخدمات والمنتجات في كافة مواقع الخدمة، ويضاف إلى ذلك حرصها على تطوير الأداء التشغيلي من خلال أسطولها الحديث والمتنامي المكوّن حالياً من 144 طائرة تمكّنها من تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى ربط العالم بالمملكة.