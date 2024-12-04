شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التضامن والشباب يلتقيان وفدا من ذوي الإعاقة في العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وفدا من الأبناء ذوي الإعاقة، بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية.

وجاء اللقاء في إطار الجولات الميدانية التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات ضمن مبادرة "أحسن صاحب" لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة بتنظيم زيارات لهم للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بلقاء الأبناء، ليتعرفوا على أحد معالم الجمهورية الجديدة، مشددة على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات القيادة السياسية لافتة إلى أن الدولة لا تنظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي تعمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا منها بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه.



جانب من اللقاء



من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تحرص علي تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم، وتوفير كافة الموارد اللازمة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات والأنشطة، مؤكداً على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية الأخرى لتعزيز برامج الدمج والمشاركة لافتا إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول حقوق ذوي الهمم، وأهمية دمجهم في جميع جوانب الحياة، في إطار تعزيز سُبل الدعم والرعاية لهذه الفئة، وتقديم الفرص المناسبة لهم للمشاركة في الأنشطة المجتمعية والرياضية.

وفي ختام اللقاء قام الوزيران بتوزيع عدد من الهدايا العينية على الأبناء والتقاط الصور التذكارية معهم، موجهين بتقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لهم في جولاتهم الميدانية.