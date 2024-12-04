شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2023 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، بدار الحكمة - جاردن سيتى من الساعة 1 ظهرا.
وأوضحت النقابة، أنه سيتم التسليم طبقاً للآتي :
1 - المتقدمين بأوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 20 نوفمبر 2024.
2 - يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 20 نوفمبر 2024 .
3- يشترط إحضار كعب استمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى .
4- التسليم للطبيب بشخصه .
5 - تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط .
وكامت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن بدء فترة القيد للخريجين دفعة 2023 بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، مشيرة إلى أن ذلك سيتم خلال عدة مراحل:
- المرحلة الأولى: من يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024 إلى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.
- المرحلة الثانية: من يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 المرحلة الثالثة.
- من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.
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