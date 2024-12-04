شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تُصدر بيانًا بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة الأوقاف الشيخ (رضا إبراهيم أحمد عبدالباقي) الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الشرقية الذي وافته المنية في مستشفى الزقازيق إثر تعرضه لاعتداء بدني خارج محل العمل ووقته، ما أفضى إلى وفاته.

وتوجهت وزارة الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولقريته وللوزارة جمعاء، سائلين المولى (عز وجل) أن يتقبله في الصالحين، وإيمانًا من الوزارة بمعاني البر والعرفان، فقد وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد، والوزارة إذ تدعو للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان، فإنها تؤكد احترامها للقانون وتؤازر مؤسسات إنفاذه.