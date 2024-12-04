شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات الفلكية تكشف: السبت أول مارس 2025 موعد بداية شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2025 مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا لـ الحسابات الفلكية.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمرية، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى: "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".