شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فحص 5.5 مليون طفل للكشف المبكر عن ضعف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص وعلاج 5.5 مليون طفل للكشف المبكر عن الإعاقات السمعية للاطفال حديثى الميلاد.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهدف لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة حيث أنها توفر خدمات خدمات متاحة،وسهلة الوصول،ومجانية لجميع الأطفال حديثى الولادة المقيمين على الأراضى المصرية، وجارى و رفع كفاءة الخدمة المقدمة لمرضى ضعف السمع فى مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات الإيجابية التى تتطلب علاج دوائى وصلت 12,228- وحالات تركيب سماعة 10,125- وحالات زراعة القوقعة 506).

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال إن المبادرة تأتى فى إطار التوسع فى التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعى للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى، لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.