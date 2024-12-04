شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو دور هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يولى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اهتمامًا خاصًا بهيئة الأوقاف القبطية، إذ حرص على ضبط إدارة الأوقاف القبطية، وفي التقرير التالي نستعرض دورهيئة الأوقاف القبطية.

- الإشراف على إدارة جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين عن إدارتها ومصروفاتها، ولها من هذا السبيل أن تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف وضبط حساباتها وصيانة أموالها واستغلالها في أفضل الوجوه وحصر أملاكها وموجوداتها.- إعداد الميزانية السنوية العامة لإيرادات ومصروفات الاوقاف.- توزيع ريع الأعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقية وما يكفل المحافظة على اغراضها الاصلية.- توجيه الفائض بعد احتياجات الجهات الموقوفة عليها نحو مرافق الإصلاح أو وجوه الاستغلال التي تراها.- تعيين وعزل القائمين على إدارة الاوقاف.

كما أصدر المجلس عدة قرارات تنظيمية تستهدف ضبط إدارة الأوقاف وأحكام الرقابة على أعمال النظار، فضلاً عن إشراك المطارنة والأساقفة في مراقبة أعمال النظار،

- ألا يعين ناظر وقف الا بعد موافقة المطران أو الأسقف المختص، مع الالتزام في اختيار المرشحين بما جاء بشروط الواقف.- أن يكون تعيين الناظر لمدة ثلاثة سنوات فقط قابلة للتجديد، مع سريان هذا الحكم على النظار الحاليين على ضوء حسن قيام كل منهم بأعماله.- ألا يتم الموافقة على استبدال أي عقار موقوف الا بعد أخذ رأي المطران أو الأسقف المختص. للتحقق من أن الإيبارشية في غير حاجة إلى هذا العقار ومدى ملائمة الثمن.- أن القرارات التي تصدر بالتصريح لناظر وقف باستبدال عين من أعيان الوقف تسقط بمضي ستة أشهر على صدورها بغير أن يتم تنفيذها.- لا يعتمد حسابات ناظر الوقف فيما تتضمنه من صرف مبالغ للكنائس إلا بعد اعتمادها من المطران أو الأسقف المختص.