شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب سوريا بالأمم المتحدة: على مجلس الأمن إدانة الهجوم الإرهابي على حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن مندوب دولة سوريا لدى الأمم المتحدة، قوله إنه على مجلس الأمن الدولي، أن يدين الهجوم الإرهابي على حلب.

وأضاف المندوب، أنه لا بد من مواجهة الإرهاب والعمل لتجفيف منابعه، مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية تسببت في نزوح الآلاف من منازلهم.

وقال إن التنظيمات المسلحة تنفذ هجوما إرهابيا على عدة مناطق في البلاد، وتتلقى دعما عسكريا كبيرا من الخارج.