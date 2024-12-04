شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن: نعيش تحديات كبيرة وعلينا العودة للحوار المشترك كيمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير اليمنى بالقاهرة خالد بحاح أن اليمن يعيش تحديات منذ تقسيمه إلى الجنوب والشمال ومشروع الدولة الوطنية شاق وصعب وما يحدث في اليمن الآن نتيجة تراكمات الماضي وجماعة الحوثى ظاهرة جديدة عن اليمن.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التى نظمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتى وكيل النقابة.

وأوضح السفير أن عام ٢٠١١ كشف التحدى الأكبر للدولة أمام جماعة الحوثي الذي كشف عن هشاشة الدولة الوطنية وسقوطها أمام الحوثي وبعد سقوط الدولة جاءت مبادرة السعودية والحوار الوطنى نتج عنه مسودة دستور جاهزة وهذه المسودة بعض بنودها قابلة للتطبيق.

وعام ٢٠١٤ انقلبوا على الدولة وأصبحوا جماعة متمردة وغير جاهزين لإدارة البلاد.

وأشار السفير أنه اتخذ قرار بتشكيل حكومة وذلك بعد أن سقطت الدولة وكان ذلك قرارًا صعبًا وفي ذلك الوقت الحوثيين رفضونى كرئيس الحكومة وتعرضت لمحاولة اغتيال فى ذلك الوقت.

كما قمت بإعادة تشكيل الحكومة مرة ثانية وتقلدت منصب رئيس الحكومة واستعادة الحكومة ٨٠%من أرضى الدولة وقتذاك، وأضاف أن علينا أن نعيد الحوار بيننا كيمنيين عن طريق الأبواب التى مازالت مفتوحة مع الحكومة الشرعية.