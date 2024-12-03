شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الصينى الخاص بقضية الشرق الأوسط: أفخر بزيارتى للجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام تشاي جيون، مبعوث الحكومة الصينية الخاص بقضية الشرق الأوسط، والوفد المرافق له بزيارة للجامع الأزهر الشريف، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، وكان في استقبالهم الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على الأروقة والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.

وخلال الزيارة أعرب تشاي جيون، عن تقديره الكبير لمكانة الجامع الأزهر، الذي يُعتبر منارة الثقافة، مؤكدا على أهمية التبادل الثقافي بين الثقافات المختلفة مما يعزز قيم الاندماج وجوهر المبادئ الإنسانية التي تسهم في نشر السلام والمحبة في العالم.

وخلال الجولة قدم الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر شرحا حول تاريخ الجامع الأزهر والأنشطة والبرامج التي يقدمها، بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمعات.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد إن حرص الوفود الرسمية التي تأتي إلى مصر على زيارة الجامع الأزهر، تسهم في إيصال رسالة إلى العالم أن الأزهر رمز للسلام والتعايش، كما أنها تعد تعبيرًا عن رمزية الأزهر في الحوار وقبول الآخر.



مبعوث الحكومة الصينية الخاص بقضية الشرق الأوسط فى الجامع الأزهر



جانب من زيارة مبعوث الحكومة الصينية الخاص بقضية الشرق الأوسط



زيارة مبعوث الحكومة الصينية الخاص بقضية الشرق الأوسط