شكرا لقرائتكم خبر عن عبر زوم.. البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة "نورث كارولينا" والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، بمشاركة نيافة الأنبا بيتر، أسقف الإيبارشية، عبر أحد تطبيقات الفيديو كونفرانس (zoom).



واستهل قداسة البابا اللقاء بكلمة روحية بعنوان "منهج الكنيسة في رجوع الخاطئ". وتحدث قداسته عن خمس خطوات تقوم بها الكنيسة لإعادة الخاطئ، وهى:

1- تقديم أفعال الأبوة.

2- تعليم: من خلال قراءات المنجلية.

3- تذكير: دورات زمنية أي الأعياد والمناسبات.

4- تحذير: نداءات الصلوات الليتورجيا.

5- تتويب: تهيئ له الأسباب الأساسية للتوبة.



لقاء البابا عبر زووم



قداسة البابا تواضروس الثانى