شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يقرر رفع الأحكام العرفية بعد ساعات من فرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس الكورى الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان بإلغائها، وذلك بعد ساعات من فرضها.

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأن وزير الخارجية الكوري "جو تيه-يول" عقد اجتماعًا لكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية.



وأوضحت الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية - أن المسؤولين يجتمعون في مقر الوزارة لحضور الاجتماع، حيث سيتم الإعلان عن أي إجراءات، إذا تقررت، على الفور، دون مزيد من التفاصيل.