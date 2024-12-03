شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نبذل كل جهد ممكن لإنهاء حرب غزة وبدء محادثات بشأن ما بعد الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قالت الخارجية الأمريكية، إنها تبذل كل جهد ممكن لإنهاء الحرب في غزة، وبدء محادثات دبلوماسية بشأن مرحلة ما بعد الحرب، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن مقتل عدد من عمال الإغاثة في خان يونس في غارة إسرائيلية يثير القلق.

كما أوضحت الخارجية الأمريكية: "سنترك الحديث عن أي حوادث على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية لآلية المراقبة".