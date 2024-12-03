شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بسرعة متابعة حادث سقوط "سقف خرسانى" على عمال بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الشرقية بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية"، اليوم، بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذى تسبب فى مصرع عامل، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزى.

وأكد الوزير فى توجيهاته للمديرية على سرعة التوجه إلى المستشفى بمتابعة أحوال المصابين، وكذلك تقديم واجب العزاء المتوفى، وإعداد تقرير شامل بكافة التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقا للوائح والنظم المعمول بها، لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذى يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.. وتقدم الوزير جبران لأسرة العامل المتوفى بالعزاء والمواساة، وتمنى للمصابين سرعة الشفاء.

وأشار الوزير جبران أن دعم العمالة غير المنتظمة يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم، خاصة فى وقت الأزمات.