شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام كورية جنوبية: الجيش سيبقي على الأحكام العرفية إلى أن يلغيها رئيس البلاد والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن الجيش سيبقي على الأحكام العرفية إلى أن يلغيها رئيس البلاد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأعلنت كوريا الجنوبية حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ما أحدث زلزالًا في المشهد السياسي للبلاد.

جاءت هذه الخطوة المفاجئة من الرئيس يون سوك يول، وفق تقرير لصحيفة "كوريا تايمز" وسط توترات شديدة بين الحكومة والمعارضة، مهددة بتحويل المؤسسات الدستورية إلى ساحة معركة سياسية.