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وسائل إعلام كورية جنوبية: الجيش سيبقي على الأحكام العرفية إلى أن يلغيها رئيس البلاد

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:22 م

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، إن الجيش سيبقي على الأحكام العرفية إلى أن يلغيها رئيس البلاد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأعلنت كوريا الجنوبية حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ما أحدث زلزالًا في المشهد السياسي للبلاد.

جاءت هذه الخطوة المفاجئة من الرئيس يون سوك يول، وفق تقرير لصحيفة "كوريا تايمز" وسط توترات شديدة بين الحكومة والمعارضة، مهددة بتحويل المؤسسات الدستورية إلى ساحة معركة سياسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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