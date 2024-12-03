شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان كوريا الجنوبية يتحدى الرئيس يون سوك: إعلان الأحكام العرفية باطل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن رئيس البرلمان فى كوريا الجنوبية، قبل قليل، أن إعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول باطل، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان زعيم المعارضة فى كوريا الجنوبية، قد قال قبل قليل، أن إعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول غير دستورى، مؤكدا أن نواب البرلمان سيحاولون إلغاء الأحكام العرفية.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب قد أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.

كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنه يمكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي.

وكانت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، قد أفادت عن إغلاق مبنى البرلمان في كوريا الجنوبية ومنع النواب من الدخول إليه.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قد أمر قبل قليل، الجيش بالبقاء في حالة تأهب بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية.

كما كانت وكالة يونهاب للأنباء قد كشفت قبل قليل، عن أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أمرت بعقد اجتماع لكبار القادة وحثت على تعزيز اليقظة.