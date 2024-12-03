شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقترح ضم كندا إلى الولايات المتحدة خلال لقائه رئيس وزرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن تصبح كندا ولاية أمريكية، إذا كان يرى أن فرض رسوم جمركية على منتجاتها بسبب فشلها بمعالجة قضايا التجارة والهجرة، سيدمر اقتصاد أوتاوا، وفق شبكة "فوكس نيوز".

وزار ترودو منتجع مارالاجو في ولاية فلوريدا، الجمعة، دون إعلان مسبق، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على المنتجات الكندية، في إطار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك تحديداً بسبب فشلهما في كبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات من هذين البلدين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب لترودو إن كندا فشلت في التعامل مع الحدود الأميركية بسماحها بعبور كميات كبيرة من المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من أكثر من 70 دولة، وازداد حماسه، عندما تناول العجز التجاري الأميركي مع كندا، والذي قدره بأكثر من 100 مليار دولار.

وأخبر الرئيس الأمريكي المنتخب رئيس الوزراء الكندي أنه سيفرض جمارك بنسبة 25% على جميع السلع الكندية في اليوم الأول من عودته إلى منصبه، إذا لم تتمكن بلاده من معالجة قضايا الحدود والعجز التجاري.

وقال ترودو لترامب إنه "لا يمكنه فرض رسوم جمركية لأنها ستدمر الاقتصاد الكندي تماماً"، ليرد ترامب متسائلاً: "إذاً بلدكم لا يمكنها البقاء إلا إذا كانت تستغل الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار؟".

ثم اقترح ترامب على ترودو أن تصبح كندا الولاية الـ51، ما دفع رئيس الوزراء وآخرين إلى الضحك بقلق، حسبما أفادت مصادر لشبكة "فوكس نيوز".