شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يتصدى لهجوم شنه مسلحون شرق دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

تصدى الجيش السوري لهجوم شنه مسلحون على محور بلدة طابية شرق مدينة دير الزور شرقي البلاد، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وكالة رويترز قد كشفت قبل قليل، نقلا عن مصدر أمني عن اغتيال مسؤول اتصال حزب الله مع الجيش السوري في غارة إسرائيلية على سيارة قرب دمشق.