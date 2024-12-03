شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، اجتماعًا مساء أمس الاثنين، بمقر وزارة الإسكان؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.



وفى بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني بالدكتور أسامة الأزهرى، والوفد المرافق له، مثمِّنًا التعاون المشترك بين الجانبينِ في عدد من المجالات بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم فى النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، وضرورة العمل المتواصل، وابتكار حلول مشتركة؛ تعزيزًا لدور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.