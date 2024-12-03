شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 532 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل أكثر من 74 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

ينقل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، أكثر من 74 ألف راكب على مدار 24 ساعةً وذلك على متن 532 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وحسب مصادر بالمطار، من المنتظر أن يغادر المطار 265 رحلة جوية تقل على متنها 38.139 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك ولندن وباريس واسطنبول والكويت وفيينا وأديس أبابا وروما وفرانكفورت وبرلين وأمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا إنجمينا مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 267 رحلة تنقل على متنها 36414من عدة وجهات دولية مختلفة، منها نيويورك، مانشستر، زيورخ تورنتو فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، إسطنبول، ميلانو، أديس أبابا، عمان، الكويت، الدوحة، جدة المدينة، دبى، أبوظبى، لارنكا بودابست، جنيف، أمستردام، أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.