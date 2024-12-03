شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: الدولة تولى رعاية غير محدودة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

يوافق اليوم 3 ديسمبر اليوم العالمى لذوي المهم، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الدولة المصرية تولي رعاية غير محدودة لكافة أبنائنا من ذوي الهمم في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتمكينهم وتوفير كافة الخدمات لهم.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على بذل كافة الجهود ليس فقط لدمج أبنائها من ذوي الهمم بمدارسها على مستوى الجمهورية وإتاحة الالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية ولكن أيضا تقديم العديد من الخدمات والتيسيرات المتنوعة وتوفير مسارات تعليم لذوي الهمم في مدارس وفصول التربية الخاصة بهدف تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.

كما تواصل الوزارة أيضا التوعية المجتمعية بقضايا أبنائنا من ذوي الهمم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات حرصا منها على توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمجهم في المجتمع.

